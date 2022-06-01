Швентек о матче с Касаткиной: «На грунте она играет немного не так, как на харде, к этому нужно будет адаптироваться»

Первая ракетка мира прокомментировала полуфинал «Ролан Гаррос» против . В начале сезона она трижды обыграла ее на харде, не отдав ни сета.

«В этом году я уже три раза играла с Дарьей, и каждый матч – это новая история. Я хочу начать с нуля, использовать то, что знаю об ее игре, но при этом не чувствовать себя слишком уверенно. Нужно быть сосредоточенной и готовой ко всему.

Я знаю, что на грунте она играет немного не так, как на харде, к этому нужно будет адаптироваться. Но важнее всего будет показать свой теннис, играть агрессивно и стремиться доминировать с самого начала.

Я хочу подготовиться тактически. Но я знаю, что если буду хорошо настроена и собрана на протяжении всего матча – как сегодня, а не как в предыдущем круге, – то я многое могу показать на корте. Я знаю, что у меня есть много вариантов, что я умею решать проблемы на корте.

Сейчас все соперницы опасные, так что я буду готовиться к этому матчу так же, как и к любому другому».

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