Касаткина о том, что трижды проиграла Швентек в этом году: «Это была другая история. Хард, начало сезона, я еще не набрала ту форму, которая набрала сейчас»

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20-я ракетка мира Дарья Касаткина прокомментировала полуфинал «Ролан Гаррос» против Иги Швентек. Она трижды играла с первой ракеткой мира в этом сезоне и ни разу не взяла больше трех геймов за сет.

«Мы в этом году играли несколько раз, я проиграла, но это была другая история. Хард, начало сезона, я еще не набрала ту форму, которая набрала сейчас.

Я не могу сравнивать то, что будет завтра, с тем, что было в феврале, марте. Нас ждет совершенно новый матч. Я очень хочу победить, она очень хочет победить, так что он будет хорошим.

Никогда не знаешь, что произойдет в полуфинале «Большого шлема». Будет весело.

Думаю, для меня лучше играть с ней на грунте. И сейчас я набрала хорошую форму, отлично себя чувствую. Посмотрим. Я не Нострадамус – к счастью, не вижу будущего. Это хорошо. Я хочу жить в моменте».

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