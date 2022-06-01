Контавейт станет второй ракеткой мира. Отставание от Швентек будет больше 3000 очков

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Эстонка Анетт Контавейт, на «Ролан Гаррос» проигравшая в первом круге, по итогам турнира обновит рейтинговый рекорд. Она станет второй ракеткой мира. Ее могла обойти Джессика Пегула, но она проиграла №1 в мире Иге Швентек.

От первого места Контавейт будет отставать больше чем на 3000 очков.

Онс Жабер в понедельник дебютирует в топ-5, а Пегула, в свою очередь, дебютирует в топ-10, если «Ролан Гаррос» не закончится победой Кори Гауфф над Дарьей Касаткиной в финале.

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