Швентек выиграла 33-й матч подряд и третий раз вышла в полуфинал «Большого шлема»

Первая ракетка мира Ига Швентек в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграла Джессику Пегулу – 6:3, 6:2.

Швентек, которой вчера исполнился 21 год, одержала 33-ю победу подряд. Начиная с 2000 года, в женском туре было только две серии длиннее – у Серены (34) и Винус Уильямс (35).

Полька третий раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Ей это удавалось на «Ролан Гаррос»-2020 (в итоге взяла титул) и Australian Open-2022 (проиграла в 1/2).

Теперь Швентек сыграет с Дарьей Касаткиной, которую в этом году победила трижды, не отдав ни сета и ни в одной из партий не проиграв больше трех геймов.

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