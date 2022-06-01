Швентек выиграла 33-й матч подряд и третий раз вышла в полуфинал «Большого шлема»

Теги Ролан Гаррос WTA Джессика Пегула Дарья Касаткина Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграла Джессику Пегулу – 6:3, 6:2.

Швентек, которой вчера исполнился 21 год, одержала 33-ю победу подряд. Начиная с 2000 года, в женском туре было только две серии длиннее – у Серены (34) и Винус Уильямс (35).

Полька третий раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Ей это удавалось на «Ролан Гаррос»-2020 (в итоге взяла титул) и Australian Open-2022 (проиграла в 1/2).

Теперь Швентек сыграет с Дарьей Касаткиной, которую в этом году победила трижды, не отдав ни сета и ни в одной из партий не проиграв больше трех геймов.

Касаткина – в полуфинале «Ролан Гаррос»! Траекторией сломала игру Кудерметовой, но очень нервничала и подавала всего 120 км/ч

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные