Бедене завершит карьеру в конце сезона и станет футбольным агентом

Альяж Бедене объявил, что завершит карьеру по завершении сезона. 33-летний словенец планирует стать футбольным агентом.

«Это мой Last Dance, последний сезон в туре. Надеюсь, буду показывать хорошие результаты, хотя играть много не буду.

Я уже знаю, чем буду заниматься в будущем. Я люблю теннис и футбол. У меня уже есть пара проектов, буду развиваться в новом направлении.

Мне хочется заниматься любимым делом и с улыбкой на лице просыпаться каждое утро. Я знаю многих спортсменов, которые после завершения карьеры не понимали, что делать дальше, и замыкались в себе. Я не хочу, чтобы со мной произошло то же самое, поэтому ищу для себя что-то интересное. Надеюсь, все будет хорошо».

За карьеру Бедене выиграл 16 «Челленджеров» и дошел до четырех финалов ATP. Его наивысшая позиция в рейтинге – 43-я.

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