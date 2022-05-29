Тренер Медведева о том, что он пропустил почти все грунтовые турниры: «Это сняло давление. Он с гораздо меньшим разочарованием воспринимал неудачи»

Тренер Даниила Медведева Жиль Сервара заявил, что короткая подготовка позволила россиянину в лучшем состоянии подойти к «Ролан Гаррос». Медведев второй год подряд вышел во вторую неделю Открытого чемпионата Франции.

«Даниил очень быстро восстановился после операции по удалению паховой грыжи. Через 10 дней он уже делал легкие физические упражнения, а через три недели взял в руки ракетку. Так что пауза была довольно короткой. Но у нас было мало времени на подготовку к «Большому шлему» – всего две недели.

В результате это оказало меньшее давление, чем ожидалось. Мы понимали, что грунтовый сезон будет намного короче, и это сняло некоторое давление. Даниил осознал, что не сможет воспользоваться преимуществами обычной подготовки, и это расслабило его мозг. Он с гораздо меньшим разочарованием воспринимал неудачи на тренировках и в матчах, и на этом фоне для него все стало проще».

Медведев очень-очень хорош на «Ролан Гаррос». Играет на «выдающемся уровне» и ворвался во вторую неделю, не отдав ни сета

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