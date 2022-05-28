Медведев о разгроме Кецмановича: «И не думал, что смогу победить с таким счетом. Мне удалось все сделать на выдающемся уровне»

Даниил Медведев прокомментировал победу над Миомиром Кецмановичем в 3-м круге Ролан Гаррос. Россиянин обыграл серба со счетом 6:2, 6:4, 6:2.

«Миомир – очень сложный соперник. Перед матчем я и не думал, что смогу победить с таким счетом. Мне удалось все сделать на выдающемся уровне.

Обычно после матча мы на камеру рассказываем, как здорово сыграли, чтобы надавить на следующего соперника. Но про себя думаем, что то-то и то-то можно было сделать лучше. А сегодня у меня действительно все работало.

Надеюсь, в следующих матчах смогу показать такой же уровень».

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