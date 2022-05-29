Медведев о том, выходит ли он на пик формы: «Пока рано об этом говорить, но я двигаюсь в этом направлении. У меня ничего не болит, нет никаких проблем с телом»

Даниил Медведев ответил, выходит ли он на пик формы после операции по удалению грыжи.

«Пока рано об этом говорить, но я двигаюсь в этом направлении. Сегодня был тяжелый матч. Не думаю, что на грунте я могу играть лучше, чем так, как сегодня. Я хорошо подавал. Было пару брейк-пойнтов, которых можно было избежать, но это если говорить про совершенство.

Так что это был очень хороший матч. Физически я чувствовал себя отлично. И я пока не играл четырехсетовые, пятисетовые матчи. Посмотрим, что будет в таком случае. Если бы у меня был пятисетовик в первом круге, не уверен, что я бы справился. Но пока все матчи трехсетовые, и это здорово.

У меня ничего не болит, нет никаких проблем с телом. Я просто сосредоточен на теннисе и думаю, что готов на 100%».

Медведев очень-очень хорош на «Ролан Гаррос». Играет на «выдающемся уровне» и ворвался во вторую неделю, не отдав ни сета

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