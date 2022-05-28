Медведев на вопрос, когда его можно будет назвать грунтовиком: «Нужно выступить на «Ролан Гаррос» лучше, чем в прошлом году»

ответил на вопрос, когда ему можно будет назвать грунтовиком.

«Не знаю. Мне нужно выступить на «Ролан Гаррос» лучше, чем в прошлом году. Это точно.

В прошлом году я отлично играл, но вылетел в четвертьфинале. На US Open я всегда отлично играю, а вот на Australian Open бывают посредственные матчи – но я все равно дважды вышел в финал. На «Ролан Гаррос» мне это не удалось, хотя играл я здорово.

Может быть, однажды я выиграю «Мастерс» на грунте. И чем больших успехов я буду добиваться, тем больше буду так о себе думать.

Например, сегодня я был отличным грунтовиком. Но в некоторых матчах – нет. Так что я постараюсь им стать».

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