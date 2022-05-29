Иванишевич о гневных криках Джоковича: «Пусть кричит, пусть выплескивает. Главное – чтобы побеждал»

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич рассказал, как успокаивает серба во время матчей.

«Во-первых, зачастую я его не слышу, потому что стадионы большие, а толпа громкая. И в таком случае большой вопрос, как реагировать. Ты не можешь сказать миллион вещей, нельзя давать слишком много информации. И это не разрешено правилами, судья за этим следит.

Я пытаюсь сказать буквально пару вещей, чтобы его успокоить. Мы не можем разговаривать во время матча, поэтому мы договорились, что он будет реагировать на эти одну-две установки. Он очень быстро отходит и мобилизуется.

Я действительно не против, когда он кричит. Поверьте, я знаю, что там происходит, я сам был игроком. Эмоции иногда переполняют, и нужно просто их выпустить наружу. Пусть кричит, пусть выплескивает. Главное – чтобы побеждал. Это для меня лишний стресс, но что поделаешь. Для этого придумали успокоительные (смеется)».

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