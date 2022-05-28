Горан Иванишевич: «Для меня на «Ролан Гаррос» есть только один фаворит – это Надаль. Даже с учетом того, что у него болела нога в Риме»

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич назвал Рафаэля Надаля фаворитом «Ролан Гаррос». Джокович и Надаль могут сыграть друг с другом в четвертьфинале.

«Если честно, увидев жеребьевку, я сказал: «Окей, Надаль будет в финале, а значит, Новак не пройдет».

Для меня на «Ролан Гаррос» есть только один фаворит – это Надаль. Даже с учетом того, что у него болела нога в Риме. С травмой или без, он всегда фаворит. Он знает все отскоки, каждый сантиметр корта.

Хорошо он играет или плохо, на солнце или вечером, это ничего не меняет. Рафа невероятен, и я испытываю к нему огромное уважение.

В финале Australian Open Медведев не смог вовремя закрыть матч, а с Рафой так делать нельзя. Ладно, по крайней мере, где-то 7-8 лет назад я сказал, что и у Новака, и у Рафы будет больше 20 «Больших шлемов». Я был прав».

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