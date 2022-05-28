Горан Иванишевич: «Джокович – гений. Поверьте мне, 95% игроков вообще не оправились бы от того, что случилось в Австралии»

Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич прокомментировал последствия депортации из Австралии и набор формы под «Ролан Гаррос».

«Он гений, потому что так легко вернулся на свой высочайший уровень. Поверьте мне, 95% игроков вообще не оправились бы от того, что случилось в Австралии. А от Новака мы ждем, что он легко все преодолеет, причем за несколько недель.

Так не получилось, психологически ему было очень тяжело. И первое время последствия были видны на корте, видны по тому, как он держался. Он не был тем Новаком, который выходит так целеустремленно, что единственный вопрос – сколько будет длиться матч.

В Монте-Карло он не был собой. Но уже был собой в Белграде – не в плане уровня игры, а в плане борьбы. В глазах снова стало видно голод.

Я хотел, чтобы он как-то прорвался сквозь матчи, вернул уверенность в себе – так и получилось. В Мадриде уже была совершенно другая история – это было видно по тренировкам, по энергии на корте, по тому, как он принимал советы. Все это проявлялось на корте. Он проиграл Алькарасу, но это был феноменальный матч, в котором все решили два-три очка.

Новак тоже был доволен, а в Риме мы получили подтверждение всего, что увидели в Мадриде. Он с каждым днем прибавлял, и было важно, чтобы он приехал в Париж, чувствуя себя лучшим. Все наши планы воплотились в реальность».

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