Джорджи в матче с Соболенко впервые с 2013-го обыграла соперницу из топ-10 на «Шлеме»

Итальянка Камила Джорджи в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграла седьмую ракетку мира Арину Соболенко – 4:6, 6:1, 6:0.
30-я ракетка мира 14-й раз обыграла соперницу из топ-10, но всего второй раз сделала это на «Большом шлеме». Первый был на US Open-2013 (№8 Каролин Возняцки).
Итальянка впервые вышла во вторую неделю «Ролан Гаррос», а вообще на ТБШ ей это удалось четвертый раз – последний был на «Уимблдоне»-2018.
За четвертьфинал Джорджи сыграет с Дарьей Касаткиной.
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