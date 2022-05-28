Корне о том, что ее освистали после того, как она снялась с матча: «Это было даже больнее травмы. Кучка идиотов все испортила»

Француженка Ализе Корне прокомментировала то, что ее освистали на «Ролан Гаррос». В третьем круге она снялась с матча с Циньвэнь Чжэн при счете 0:6, 0:3.

«Я травмировалась позавчера в матче с Остапенко – у меня надорвана приводящая мышца. Сегодня я не могла двигаться и знала об этом до начала матча, но решила попробовать – такой у меня характер. Может быть, мне не стоило играть, чтобы не усугублять.

Но я решила попробовать. А соперница не давала мне дышать. Я не только из-за травмы проигрывала 0:6, 0:3. Но в какой-то момент стало так больно, что продолжать смысла уже не было.

Свист с трибун сделал мне даже больнее, чем травма. Но нельзя обобщать – свистел не весь стадион, а шумное меньшинство.

Однако после того, как я всегда выкладывалась на корте, мне было тяжело это слышать. Мне было бы легче вообще не выходить на матч, на рисковать.

Сейчас мне больно, потому что это несправедливо. Однако повторюсь, что большинство понимало, что произошло, и мне сочувствовало. Однако кучка идиотов все испортила».

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