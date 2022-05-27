Корне о том, что Остапенко затыкала уши во время их матча: «Бедная, ей было тяжело»

Ализе Корне отметила поддержку болельщиков в матче с Аленой Остапенко на «Ролан Гаррос». Латвийка во время матча затыкала уши из-за гула зрителей.

– Да, меня это очень впечатлило. Когда я осознала, что все эти люди поддерживали меня, меня трясло и я чуть не расплакалась. Когда за тебя болеет такое количество людей, это правда очень громко.

Бедная Алена, ей было очень тяжело. Мне повезло играть дома, здесь все поддерживают французских теннисистов и гонят нас вперед.

– В других странах может быть даже сложнее, потому что, как говорил, например, Де Минаур, иногда игроков там не уважают. Вам сложнее играть здесь или на других турнирах?

– Французская публика иногда перегибает палку, поэтому лучше, когда она болеет за тебя, а не против. Их легко вывести на выкрики вроде «Бу-у». Они расстраивают теннисистов, ведь очень тяжело, когда зрители не на твоей стороне.

Но не уверена насчет неуважения, дело просто в том, что когда ты играешь в своей стране, публика всегда будет поддерживать своих. Сегодня они на меня не давили, наоборот – давали дополнительную энергию, которая мне была очень сильно нужна.

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