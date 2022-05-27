Сэвилл о криках с трибун: «Подумала: «Боже, они здесь все против меня». Это был какой-то зоопарк»

прокомментировала поведение зрителей на трибунах в ее матче против (3:6, 4:6).

– Вы понимали, что они кричали вам во время разминки?

– Например, я ошибалась по длине, и они кричали «аут». А я такая: «Боже, что здесь происходит». Меня это поразило.

Я подумала: «Боже, они здесь все против меня». Это был какой-то зоопарк.

– Они перешли на личности?

– Нет-нет. Они просто очень поддерживали соперницу. Если бы я знала, что так получится, и была к этому готова, то, возможно, в каком-то смысле получала бы удовольствие и пыталась завоевать зрителей.

Но я просто такая: «Боже, что здесь происходит». Давно со мной такого не случалось.

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