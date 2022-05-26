Медведев о том, что отказался от съемок в сериале Netflix: «Нужно быть готовым выполнять их запросы, а я не готов. Но однажды это изменится»

Вторая ракетка мира рассказал, не решил ли сниматься в документалке Netflix. С начала этого сезона компания снимает документальный сериал о жизни тура, и в Австралии Медведев сказал, что пока участвовать не планирует.

«Я пока не передумал. По-моему, они снимали одну мою тренировку с Каспером Руудом в Австралии. Было весело. Посмотрим, сколько там выйдет по времени – 10 секунд или 30, потому что обычно им нужно много снимать, чтобы получилось долго.

Думаю, что в итоге сериал будет классным, потому что все документалки Netflix такие. Я постоянно их смотрю – после тренировок, за завтраком и так далее.

Но я решил в этом году не сниматься. Думаю, однажды я поучаствую, но в этом году в Австралии я был очень уставшим после предыдущего сезона. А им нужно уделять много времени.

Не получится просто сказать: «Снимайте меня». Нужно быть готовым выполнять их запросы, а я не был готов. И до сих пор не готов. Но уверен, что однажды это изменится».

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