Медведев о победе над Дьере: «Было ощущение, что я не могу заставить мяч лететь. Может быть, дело в условиях. Может быть, во мне»

Вторая ракетка мира прокомментировал победу над во втором круге – 6:3, 6:4, 6:3.

«Я считаю, что в первом круге играл лучше, но сегодня получился отличный матч. Отличная проверка физической подготовки – 2 часа 35 минут на три сета, много длинных геймов, длинных розыгрышей.

И я не знаю, что происходило с Ласло, но мне показалось, что в третьем сете у него были какие-то проблемы. Я порадовался, что сегодня превзошел его в физике – это не всегда так будет.

Я доволен своим выступлением, своим уровнем. В следующих кругах точно нужно будет играть лучше, потому что матчи становятся все сложнее и сложнее.

Мне кажется, в первом круге удары у меня были тяжелее. Сегодня перед матчем я разминался на центральном корте с Ботиком [ван де Зандшульпом], и он тоже заметил, что было очень влажно. Может быть, ночью или утром шел дождь. А когда так влажно, мяч за два удара становится тяжелым.

У меня было ощущение, что я не могу заставить мяч лететь. Так что я просто держал его в игре и бегал, бегал, бегал. Поэтому нужно прибавлять – ведь чем сильнее соперники, тем меньше они будут ошибаться, тем больше придется бегать и тем сложнее будет.

В первом круге атаковать получалось лучше. Может быть, дело в условиях. Может быть, во мне. Завтра поработаю на тренировочном корте и постараюсь прибавить».

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