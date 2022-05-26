Рууд о неудачном начале грунтового сезона: «Из-за выхода в финал в Майами у меня было меньше времени на подготовку. К тому же мне удалили зуб мудрости»

Восьмая ракетка мира прокомментировал неудачное начало грунтового сезона. На харде норвежец вышел в финал «Мастерса» в Майами, после чего на первых четырех грунтовых турнирах выиграл всего четыре матча.

Однако перед «Ролан Гаррос» Рууд, которого считают грунтовым специалистом, вышел в полуфинал в Риме и взял титул в Женеве.

«Я считаю, что уже доказал – по крайней мере, себе, – что могу хорошо выступать и побеждать не только на грунте.

Турнир в Майами был одним из самых ярких моментов сезона. Но из-за этого у меня было меньше времени на подготовку к грунту. К тому же мне удалили зуб мудрости. После Майами я неделю не брал ракетку в руки.

Так что подготовка к грунтовому сезону не была идеальной, и это на меня повлияло. Забавно, что ты можешь набрать хороший ход, быть уверенным в своей игре, но один-два плохих матча все разрушают. После пары тяжелых поражений сложно снова поймать ритм. Но мне кажется, что я все делал правильно, играл прилично.

На «Ролан Гаррос» мы играем в пятисетовом формате, так что чуть больше пространства для ошибок. И хотя начало грунтового сезона складывалось неудачно, я все равно настраивался на то, чтобы быть готовым к .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе