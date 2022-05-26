Надаль о травме стопы: «Я уже достаточно обсуждал здоровье. Сейчас время говорить о теннисе»

после выхода в третий круг ответил на вопрос, как себя чувствует.

«Спасибо за вопрос, но я уже достаточно обсуждал здоровье после Рима и перед этим турниром. Я участвую в соревнованиях и всегда уважительно отвечал на все вопросы, но, как вы понимаете, сейчас хочу говорить о теннисе. Потом, когда мы закончим, посмотрим, как пойдут дела с моим телом, как все сложится дальше, но сейчас время подумать о теннисе.

Невозможно стремиться далеко пройти на турнире, если каждый день беспокоиться о физических проблемах. Что будет, то будет, и я приму это, но в данный момент я сосредоточен на теннисе».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе