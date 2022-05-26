Плишкова после поражения от 227-й ракетки мира: «Условия были слишком медленными. Корт для меня слишком жестокий»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала поражение от 227-й ракетки мира Леолии Жанжан. Во втором круге чешка уступила 2:6, 2:6.

– Конечно, не очень здорово, что я проиграла. Но нужно с одной стороны смотреть, как сыграла я, а я с другой – как она.

Она провела очень хороший матч, постоянно что-то варьировала, так что я не могла поймать ритм.

И мне кажется, что условия были слишком медленными для моей игры. Корт не очень быстрый, и ей он подходит куда больше. Для меня он слишком жестокий.

Подача у меня не работала, в целом мало что получалось. Но нужно отдать ей должное, она провела отличный матч.

– У вас не было никаких физических проблем?

– Нет.

– Какие у вас теперь планы? Где будете играть?

– Сейчас мой план – улететь подальше (смеется). Нет, я заявилась в Берлин и Истбурн.

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