227-я ракетка мира Жанжан обыграла Плишкову на первом ТБШ в карьере

Восьмая ракетка мира проиграла №227 Леолии Жанжан во втором круге (2:6, 2:6).

26-летняя француженка третий раз в карьере играла с соперницей из топ-100 (2:1), из топ-40 – впервые.

Плишкова в прошлый раз проиграла сопернице, стоящей за пределами топ-200, в январе 2021 года в Абу-Даби. Это была №292 Анастасия Гасанова.

Жанжан впервые в карьере выступает на «Большом шлеме». Она получила wild card в основную сетку.

Жанжан – чемпионка двух турниров ITF, ее лучший рейтинг – №222.

Теперь она поборется с Екатериной Александровой или Ириной Бегу.

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