Жанжан о победе над Плишковой: «Очень удивлена. Я обыграла в двух сетах соперницу из топ-10, экс-первую ракетку мира. Невероятно»

227-я ракетка мира Леолия Жанжан поделилась эмоциями от победы над во втором круге (6:2, 6:2). Француженка проводит дебютный «Большой шлем».

«Я очень удивлена. Я обыграла соперницу из топ-50, с которой встречалась в первом круге. Я не думала, что выиграю. Я удивилась. Походе, мой уровень игры доставил им проблем. Я думала, что не выиграю, а оказалось наоборот. Я очень удивлена, но еще очень рада, потому что это означает, что, возможно, я играю на уровне тура.

Весь матч был полон эмоций. Мне удалось применить свою тактику, заставить ее двигаться, удалось играть с вращением. Я не думала, что снова так получится. Невероятно осознавать, что я обыграла в двух сетах соперницу из топ-10, экс-первую ракетку мира. Невероятно.

Я удивлена, как мне удается сохранять спокойствие, быть такой сосредоточенной. Обычно меня легко расстроить. У меня не всегда правильный настрой на корте, но с тех пор, как я приехала сюда, все хорошо. Я очень удивлена, что мне удалось справиться с эмоциями, особенно на корте как Симоны Матье. Я впервые играю на таком большом стадионе, где меня поддерживает столько зрителей. Я была очень рада.

Я не хочу растерять спокойствие и энергию. Я очень напряжена, когда играю. Сердце громко стучит. Я стараюсь не сбивать дыхание, не кричать, потому что это может помешать моему выступлению. Так я хочу радоваться победе. Вот и все».

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