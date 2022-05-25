Навратилова об игроках, которые пропустят «Уимблдон»: «Вы играете ради компьютерного рейтинга? Я-то просто хотела получить это прекрасное блюдо»

18-кратная чемпионка «Больших шлемов» прокомментировала то, что игроки не поедут на «Уимблдон» после лишения очков.

«Меня очки вообще не волновали. Я играла за трофеи, а не за очки и призовые. Мне просто хотелось выиграть «Уимблдон», а все остальное уже было вторично.

Так что выставочным турниром он не станет. И я не понимаю игроков, которые не приедут, потому что нет очков. Вы играете ради компьютерного рейтинга? Я-то просто хотела получить этот трофей, это прекрасное блюдо», – сказала девятикратная чемпионка «Уимблдона».

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