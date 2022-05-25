Медведев о дропшотах Алькараса: «Интересно, будет ли у него так получаться всю карьеру – вообще с них не ошибаться»

Вторая ракетка мира прокомментировал дропшоты .

«Я помню, как мы тренировались в Индиан-Уэллс. Я тогда плохо себя чувствовал и проиграл. А он тогда уже выиграл Рио, но еще не взял Майами и Мадрид.

На тренировке он много укорачивал. В некоторых случаях я выигрывал очко, в некоторых – проигрывал. Но уже тогда подумал: «Ого, он бросает много дропшотов». И у него хорошо получалось, но я не знал, будет ли так же в матчах.

В матчах это сложнее. И я смотрел не очень много матчей на грунте, но видел некоторые хайлайты – и видел, как он бросает дропшоты и не ошибается в важные моменты.

Это здорово. У него есть такая возможность, потому что удары с задней линии у него супертяжелые. Одни из самых тяжелых в туре. И ты ждешь мощный удар, оттягиваешься назад, и он может использовать укороченный лучше многих других ребят.

Интересно, будет ли у него так получаться всю карьеру – вообще не ошибаться с дропшотов. Потому что это очень впечатляет, и это важный элемент его игры, который приносит ему много побед. Интересно, что с этим будет по ходу его карьеры».

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