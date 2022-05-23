Надаль о конфликте ATP и «Уимблдона»: «В туре у каждого игрока свое мнение, и поэтому мы не достигаем того, чего могли бы достичь, будь мы едины»

Экс-первая ракетка мира и член Совета игроков прокомментировал конфликт между ATP и «Уимблдоном». Тур лишил «Уимблдон» очков в ответ на отстранение игроков из России и Беларуси.

«Я понимаю обе стороны. Я уважаю и понимаю позицию «Уимблдона», но при этом понимаю и уважаю то, что ATP защищает своих членов.

В туре у каждого игрока свое мнение, и поэтому мы не достигаем того, чего могли бы достичь, будь мы едины. Я считаю, что игроки недостаточно хорошо готовы принимать важные решения. Ведь у нас индивидуальный спорт, и у всех свои взгляды на выгоду от каждого решения .

В итоге решение принимает Совет ATP. Нужно принять это решение. Я не буду публично критиковать Совет за решение в сложной ситуации. У меня такая точка зрения.

И я надеюсь, что ATP и «Уимблдон» смогут объединиться и вместе прийти к решению, которое в будущем устроит обе стороны».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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