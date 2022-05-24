Корне о лишении «Уимблдона» очков: «Игроков вообще не спрашивали. И я пропустить турнир не могу – я иду за рекордом по ТБШ»

40-я ракетка мира Ализе Корне прокомментировала ситуацию с «Уимблдоном». Турнир отстранил игроков из России и Беларуси, и в ответ на это туры лишили его рейтинговых очков.

«В обоих случаях я поверить не могла. Сначала я не могла поверить, что «Уимблдон» просто не пустит игроков из России и Беларуси. Мне это казалось безумием, я сперва считала это слухами.

А потом это решение WTA и ATP. Нас вообще не спрашивали, хотя лишить «Уимблдон» очков – довольно жестко.

На мое выступление это не повлияет, потому что я иду за рекордом по количеству «Шлемов» подряд. Так что я не могу пропустить «Уимблдон». (Для Корне он станет 62-м ТБШ подряд, и она повторит рекорд Аи Сугиямы – Sports.ru).

Но ощущения будут другими. Когда играешь не за очки, ощущение, что это выставочный турнир. Конечно, деньги там все равно хорошие, это все равно «Уимблдон», играть на этих кортах все равно почетно. Но ситуация в целом странная.

И мне кажется, что игроков не привлекли к принятию решения. И для меня оно слишком жесткое, но ничего не поделаешь».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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