Остапенко о лишении «Уимблдона» очков: «Несправедливо, когда ты вроде как можешь выиграть турнир, но ни на строчку не поднимешься в рейтинге»

Алена Остапенко прокомментировала то, что туры лишили «Уимблдон» рейтинговых очков. Это стало реакцией на отстранение игроков из России и Беларуси.

«Решение должно быть справедливым для всех. Конечно, мы можем высказывать свое мнение, но решение все равно принимаем не мы. Ходят слухи о том, что организаторы могут изменить свое решение. Не знаю насчет очков, но, думаю, в ближайшие пару недель может что-то случиться.

Это мое личное мнение. Возможно, я и ошибаюсь. Но посмотрим, что будет.

Если очков не будет совсем, то я не уверена, что захочу поехать. Сейчас я хочу сконцентрироваться на «Ролан Гаррос», а потом посмотрим, что будет. Мне кажется немного несправедливым играть на турнире, где не разыгрываются очки, и ты вроде как можешь выиграть турнир, но ни на строчку не поднимешься в рейтинге. Думаю, это немного странно.

Но, конечно, это очень престижный турнир, я люблю «Уимблдон» и очень хотела бы там сыграть. Надеюсь, что-то изменится в ближайшие пару недель».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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