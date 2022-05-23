Надаль о тяжелом грунтовом сезоне: «Я травмировался. Но все прошлое уже в прошлом – теперь мы на «Ролан Гаррос»

оценил свое состояние после травмы стопы. В первом круге «Ролан Гаррос» 13-кратный чемпион обыграл – 6:2, 6:2, 6:2.

«Хорошее начало, победа в трех сетах. У меня был хороший период на корте, но, конечно, есть вещи, которые могу делать лучше и должен делать лучше. Однако это все равно хорошее начало.

Прибавлять мне нужно во всем. Нужно улучшать движение, скорость форхенда должна быть выше. Но нужно учитывать, что сегодня корт был очень влажный.

Своим выступлением я доволен, но я из тех игроков, которые всегда стремятся к лучшему. И завтра на тренировке и в следующем матчем я займусь поиском этого.

Конечно, у меня было бы больше уверенности в себе, если бы я выиграл Монте-Карло, Барселону, Мадрид и Рим. Когда ты побеждаешь, уверенности в себе больше, и соперники это видят. К тому же ты привыкаешь к высокому уровню.

Но сейчас ситуация другая. Я травмировался. Но все прошлое уже в прошлом – теперь мы на «Ролан Гаррос». Я не знаю, как бы все было, если бы я не травмировался. Вообще не люблю думать, что было бы если. «Если» – опасное слово».

Надаль качал бедрами, Джокович разделся, а Федерер пел «Просто лучший». В нулевых на «Ролан Гаррос» был караоке

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