Ролан Гаррос. Расписание 3-го дня. Медведев стартует в 12:00 мск, Рублев – вторым запуском, Циципас проведет вечерний матч

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 24 мая.
Матчи начнутся в 12:00 по Москве.
Корт Филиппа Шатрие
- Ализе Корне – Мисаки Дои;
- Каспер Рууд (8) – Жо-Вильфред Тсонга;
- Паула Бадоса (3) – Фиона Ферро;
- не ранее 21:45 – Стефанос Циципас (4) – Лоренцо Музетти.
Корт Сюзан Ленглен
- Даниил Медведев (2) – Факундо Банис;
- Каролин Гарсия – Тэйлор Таунсенд;
- Алекс де Минаур (19) – Юго Гастон;
- Арина Соболенко (7) – Клое Паке.
Корт Симоны Матье
- Каролина Плишкова (8) – Тесса Андрианяфитримо;
- Фрэнсис Тиафу (24) – Бенжамен Бонзи;
- Симона Халеп (19) – Насташа Шунк;
- Пабло Каррено-Буста (16) – Жиль Симон.
Андрей Рублев (7) сыграет с Сун-Ву Квоном вторым запуском на Корте №14.
Четвертым запуском на Корте №7 Дарья Касаткина (20) поборется с Ребеккой Шрамковой.
Оксана Селехметьева сыграет с Кайей Юван третьим запуском на Корте №12, а на Корте №13 игровой день откроют Камилла Рахимова и Александра Крунич.
Полностью расписание здесь.
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