Ролан Гаррос. Расписание 3-го дня. Медведев стартует в 12:00 мск, Рублев – вторым запуском, Циципас проведет вечерний матч

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 24 мая.

Матчи начнутся в 12:00 по Москве.

Корт Филиппа Шатрие

Ализе Корне – Мисаки Дои;

Каспер Рууд (8) – ;

Паула Бадоса (3) – Фиона Ферро;

не ранее 21:45 – (4) – Лоренцо Музетти.

Корт Сюзан Ленглен

(2) – Факундо Банис;

– Факундо Банис; Каролин Гарсия – Тэйлор Таунсенд;

Алекс де Минаур (19) – Юго Гастон;

(7) – Клое Паке.

Корт Симоны Матье

Каролина Плишкова (8) – Тесса Андрианяфитримо;

Фрэнсис Тиафу (24) – Бенжамен Бонзи;

(19) – Насташа Шунк;

Пабло Каррено-Буста (16) – Жиль Симон.

Андрей Рублев (7) сыграет с Сун-Ву Квоном вторым запуском на Корте №14.

Четвертым запуском на Корте №7 Дарья Касаткина (20) поборется с Ребеккой Шрамковой.

Оксана Селехметьева сыграет с Кайей Юван третьим запуском на Корте №12, а на Корте №13 игровой день откроют Камилла Рахимова и Александра Крунич.

Полностью расписание здесь.

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