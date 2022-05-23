Ролан Гаррос. Расписание 3-го дня. Медведев стартует в 12:00 мск, Рублев – вторым запуском, Циципас проведет вечерний матч

Теги Жиль Симон Ролан Гаррос ATP WTA Жо-Вильфред Тсонга Симона Халеп Ализе Корне Мисаки Дои Александра Крунич Каролина Плишкова Каролин Гарсия Факундо Банис Пабло Каррено-Буста Тэйлор Таунсенд Андрей Рублев Дарья Касаткина Фиона Ферро Клое Паке Фрэнсис Тиафу Паула Бадоса Даниил Медведев Тесса Андрианяфитримо Алекс де Минаур Каспер Рууд Арина Соболенко Ребекка Шрамкова Стефанос Циципас Бенжамен Бонзи Сун Ву Квон Юго Гастон Кайя Юван Камилла Рахимова Лоренцо Музетти Насташа Шунк Оксана Селехметьева Теннис

«Ролан Гаррос» опубликовал расписание на 24 мая.

Матчи начнутся в 12:00 по Москве.

Корт Филиппа Шатрие

Корт Сюзан Ленглен

Корт Симоны Матье

  • Каролина Плишкова (8) – Тесса Андрианяфитримо;
  • Фрэнсис Тиафу (24) – Бенжамен Бонзи;
  • Симона Халеп (19) – Насташа Шунк;
  • Пабло Каррено-Буста (16) – Жиль Симон.

Андрей Рублев (7) сыграет с Сун-Ву Квоном вторым запуском на Корте №14.

Четвертым запуском на Корте №7 Дарья Касаткина (20) поборется с Ребеккой Шрамковой.

Оксана Селехметьева сыграет с Кайей Юван третьим запуском на Корте №12, а на Корте №13 игровой день откроют Камилла Рахимова и Александра Крунич.

Полностью расписание здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные