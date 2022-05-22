Изнер о лишении «Уимблдона» очков: «Поддерживаю ATP в том, что россияне и белорусы должны играть. Но мы бы предпочли, чтобы очки были»

26-я ракетка мира прокомментировал то, что лишила «Уимблдон» рейтинговых очков в ответ на отстранение игроков из России и Беларуси.

«Лично я не согласен с решением отстранить игроков из России и Беларуси. Но при этом мы бы предпочли играть за очки. Однако я понимаю. Не скажу, что ATP приняла неправильное решение, но мы бы предпочли играть за очки.

Я поддерживаю ATP в том плане, что эти люди должны играть. Они никак не причастны к происходящему.

Вообще мы все бы хотели, чтобы все это как-то закончилось. Паршиво, что это вмешивается в спорт, но вот такой мир. И это касается не тлько тенниса. Например, Бриттни Грайнер все еще задержана в России. Это же безумие. Надеюсь, она вернется домой.

И надеюсь, что в следующем году все вернется в норму.

Не знаю, как лишение турнира очков повлияет на состав. Мне кажется, что большинство игроков все равно выступит. Может, за исключением тех, у кого какие-то повреждения.

Думаю, игроки, которые не очень любят траву, но при этом хорошо на ней играют, все равно приедут. Думаю, состав будет очень-очень сильный. Но при этом пойму, если кто-то снимется, чтобы отдохнуть».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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