Тим об 11-м поражении подряд: «Не случилось ничего неожиданного. Конечно, мне больно, я много работал, но нужно принять ситуацию»

Экс-третья ракетка мира прокомментировал 11-е поражение подряд. В первом круге двукратный финалист, возвращающийся после травмы запястья, уступил Уго Делльену – 3:6, 2:6, 4:6.

«Матч был очень плохим, но ничего не поделать. Я знал, что возвращение будет долгим. Все игроки выступают на очень высоком уровне, и сегодня не случилось ничего неожиданного. Конечно, мне больно, я много работал, но нужно принять ситуацию.

У меня нет серьезных физических проблем, нет психологических проблем, хотя я и много ошибаюсь. На тренировках с форхенда я бью нормально, но в матчах все иначе. Давление сильнее, а сейчас оно токсично для моего форхенда.

Вообще ударам не хватает мощи. Первая подача работать недостаточно эффективно. Иногда я принимаю глупые решения, иду на глупые укороченные. Мне нужно время, чтобы снова себя хорошо почувствовать.

Мне нужно терпение. Уйдет еще несколько месяцев, чтобы я мог сказать: «Да, я способен снова обыгрывать таких ребят», – сказал австриец.

Также он заявил, что подумывает перейти на «Челленджеры».

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