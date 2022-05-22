Норри о том, что на «Уимблдоне» не будет очков: «Многие топы его пропустят. Особенно те, которым не надо переживать о деньгах»

11-я ракетка мира допустил, что многие игроки пропустят «Уимблдон» после того, как его лишили очков.

«Уимблдон» все равно особенный турнир, но я думаю, что многие топы его пропустят – будут отдыхать и готовиться к харду. Особенно те, которым не надо переживать о деньгах. Потому что больше играть теперь не за что.

Это все очень меняет рейтинговую систему. Они просто взяли и убрали из нее 5-6 тысяч очков. Конечно, это повлияет на рейтинг, и многие игроки, которые в прошлом году хорошо выступили на «Уимблдоне», теперь упадут.

Я бы сказал, что большинство игроков не согласны с этим решением. У тех, кто не входит в Совет игроков, не было выбора или информации.

Конечно, «Уимблдон» первым сделал свое заявление. Там выбора тоже ни у кого не было. А ATP вот так ответила.

Я высказал свое мнение Совету – не знаю, имело ли это какое-то значение. Просто сказал, что на «Уимблдоне» должны быть очки. Я понимаю, что ситуация непростая, но у меня такое мнение».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе