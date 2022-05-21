Фучович о том, что сгорят очки за «Уимблдон»-2021: «Вы серьезно, ATP? Вместо 60-го я стану 130-м. Спасибо!»

прокомментировал решение ATP лишить «Уимблдон» рейтинговых очков. Это стало реакцией на отстранение игроков из России и Беларуси.

«Новые рейтинговые очки разыгрываться на «Уимблдоне» не будут, а очки за 2021-й сгорят. Возможности их защитить нет. Вы серьезно, ATP?

Вместо 60-го я стану 130-м. Спасибо!» – написал Фучович в сторис.

В прошлом году Фучович дошел до четвертьфинала, где проиграл будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией

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