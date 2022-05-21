«Мне никогда не давали очков на «Уимблдоне». Чела – о том, что за 9 турниров ни разу не прошел дальше 2-го круга

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Бывшая 15-я ракетка мира Хуан Игнасио Чела прокомментировал решение ATP лишить «Уимблдон» рейтинговых очков. Это стало реакцией на отстранение игроков из России и Беларуси.

«Мне никогда не давали очков на «Уимблдоне», – написал Чела в твиттере.

«Нас таких двое, Хуан #ниоднойвторойнедели», – ответил Иван Любичич.

Чела участвовал в «Уимблдоне» девять раз. Выйти во второй круг ему удалось четырежды, в третий – ни разу.

Любичич за 11 выступлений трижды вышел в третий круг, а в остальные годы выступил хуже.

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