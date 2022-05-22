Жабер о вылете в первом круге РГ: «Трудно принять это поражение. Но это спорт, нужно быть умной, двигаться дальше»

Шестая ракетка мира прокомментировала вылет в первом круге . Чемпионка турнира в Мадриде проиграла – 6:3, 6:7, 5:7.

«Сегодня было тяжело. Я полностью выложилась, но на корте все складывалось в ее пользу, она почти не оставила мне вариантов. Мне кажется, у нее были ответы на все мои удары и она очень хорошо провела важные моменты.

Я хотела как можно дальше пройти на турнире, потому что хорошо выступила на грунте в Мадриде и Риме. Трудно принять это поражение. Но это спорт, нужно быть умной, двигаться дальше и возвращаться на корт».

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