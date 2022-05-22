Линетт в матче с Жабер третий раз в карьере обыграла соперницу из топ-10

В первом круге 56-я ракетка мира обыграла №6 – 3:6, 7:6, 7:5. В последнем гейме матча она сделала брейк, хотя уступала 0:40.

Для 30-летней Линетт это был 20-й матч против соперницы из топ-10, и она одержала третью победу. В прошлом году на «Ролан Гаррос» она на отказе обыграла Эшли Барти (1), а потом на «Уимблдоне» оказалась сильнее Элины Свитолиной (5).

Жабер, в этом году на грунте выигравшая титул в Мадриде и вышедшая в финал в Чарлстоне и Риме, проиграла в первом круге «Большого шлема» впервые с «Уимблдона»-2019.

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