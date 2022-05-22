Осака о прошлогоднем скандале на «Ролан Гаррос»: «Мне самой не понравилось, как я повела себя в той ситуации»

Экс-первая ракетка мира прокомментировала прошлогодний скандал на .

Перед турниром она отказалась давать пресс-конференции, заявив, что они плохо влияют на ее психическое состояние. Организаторы и другие турниры «Большого шлема» ее за это осудили, и в итоге японка снялась с соревнований.

«Не буду врать, когда я сюда только приехала, то переживала, что будут люди, которых я обидела. Потому что мне самой не понравилось, как я повела себя в той ситуации. Но в итоге никаких проблем не возникло.

Еще я переживала насчет этой пресс-конференции. Я знала, что будет много вопросов на эту тему.

Не скажу, что я вообще об этом не думаю. Конечно, думаю. И еще готовлюсь к тому, что может случиться что-то типа того, что было в Индиан-Уэллс, когда с трибуны начали кричать. Но вообще сейчас у меня все хорошо».

Также Осака оценила то, как в теннисе за последний год изменилось отношение к вопросу психического здоровья.

«Я не знаю. Лично я начала ходить к психологу и так далее.

Но если говорить о теннисе в целом, то после «Ролан Гаррос» я играла на US Open, и там для игроков создали пространства и возможность восстанавливать психологическое состояние.

Классно, что это вводят».

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