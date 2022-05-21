Осака о травме перед «Ролан Гаррос»: «У меня на многих ТБШ были проблемы. Есть вероятность, что я смогу хорошо играть, поскольку мне нечего терять»

рассказала о травме ахиллова сухожилия, которую получила в первом круге в Мадриде. Из-за нее она снялась с турнира в Риме.

Завтра японка стартует на матчем с Амандой Анисимовой.

«О пропуске этого турнира и речи не шло. Конечно, приходится справляться с ситуацией, но еще я буду принимать обезболивающие. Что есть, то есть.

На самом деле, у меня на многих «Больших шлемах» были проблемы. В Австралии, когда я играла с Квитовой [в финале-2019], у меня пять матчей сильно болела спина. Поэтому есть вероятность, что я смогу очень хорошо играть с травмой, поскольку мне нечего терять.

Я не смогу играть в теннис вечно, поэтому должна извлечь максимум пользы. Я знаю, что у многих других игроков, возможно, серьезные травмы, и они очень хотят сыграть на этом турнире.

Мелкая неприятность не должна стать для меня серьезной проблемой. Это «Большой шлем». Я смотрела этот турнир по телевизору, когда была маленькой. Для меня это по-прежнему большая честь».

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