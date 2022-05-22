Андрееску о лишении «Уимблдона» очков: «Мнение игроков не учли»

Чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску раскритиковала за лишение «Уимблдона» рейтинговых очков.

«Я очень разочарована тем, что сделала WTA. Я считаю, что на «Уимблдоне» должны разыгрываться очки. Турнир принял решение [об отстранении игроков из России и Беларуси] по рекомендации властей Великобритании.

Я написала письмо WTA. Мнение игроков не учли, и я хотела высказаться об этой ситуации. Надеюсь, мы сможем сделать так, чтобы голос игроков слушали.

Я совершенно не понимаю это решение».

«Уимблдон» наказали за отстранение россиян – лишили рейтинговых очков. А еще, кажется, уличили в обмане

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