Онс Жабер: «Мне говорили, что я играю неправильно. Это отразилось на моей уверенности. И тогда я начала больше прислушиваться к себе»

рассказала, как изменился ее подход к карьере.

«Многие – не только тренеры, но и вообще люди – говорили, что я играю неправильно и должна перестать делать укороченные. Просто как пример.

Это немного отразилось на моей уверенности и самооценке. Я была так строга к себе, потому что не получала желаемого результата.

И тогда я начала больше прислушиваться к себе, верить в себя, в свои удары, в свой стиль игры.

Потом все изменилось. Мне потребовалось время. Не день-другой, а думаю, два-три года.

Сейчас все отлично, я поняла, что мне нужен тренер, который сможет меня выслушать, а не просто тренировать так же, как другого игрока. Я такая: «Послушайте. Это моя карьера. Я ею управляю». Тем, что я это сделала, я горжусь больше всего».

Боролась с лишним весом, нервами и собственным талантом почти 10 лет – а теперь Онс Жабер топ. И пишет историю арабского тенниса

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