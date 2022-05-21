Жабер о «Ролан Гаррос»: «Моя главная цель – выйти во вторую неделю. Я буду рада, если доберусь до полуфинала»

поделилась ожиданиями от и всего сезона.

«Мне нравится играть в Париже, играть на таком грунте. Надеюсь, я продолжу показывать отличные результаты.

Моя главная цель – выйти во вторую неделю, это точно. Я буду рада, если доберусь до полуфинала... Я очень рассчитываю далеко пройти и получить удовольствие от турнира.

Я с самого начала сезона говорила, что настроилась на три цели: быть в топ-5, выиграть больше титулов и выиграть «Большой шлем». Я приближаюсь ко всем трем.

Но я не хочу чрезмерно на себя давить, что нужно сделать это в этом году, иначе вообще не получится. Но я всегда верю, что могу выиграть «Большой шлем», и мне кажется, что этот сезон, возможно, подходящий. Я говорю это на всякий случай.

На пути к финалу в Риме Жабер прошла Марию Саккари, отыгравшись с 1:6, 2:5, а в четвертьфинале против спасла матчбол.

Жабер работает с французским психологом Мелани Майяр.

«Такие матчи, как против Марии или Даши, сильнее убеждают меня, что мне стоит больше верить в свой психологический потенциал.

Я всегда знала, что смогу отыграться и никогда не сдамся. Но вот что забавно, когда я вижу, как другой игрок это делает, я думаю: «Как?»

Потрясающе, когда такое происходит со мной, и я думаю: «Здорово, что в тебе это есть и ты на это способна». Теперь это придает мне большую уверенности в том, что я никогда не сдамся и каждое очко очень, очень важно».

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