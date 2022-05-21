Барбора Крейчикова: «Потрясающе быть второй ракеткой мира. Надеюсь, я когда-нибудь приближусь к Швентек и мы сможем побороться за звание №1»

Действующая чемпионка высказалась о борьбе за первое место в рейтинге.

«Конечно, потрясающе быть второй ракеткой мира.

Ига [Швентек] играет великолепно. Она проделала такую невероятную работу на корте. И за его пределами тоже. Еще она очень хороший человек, мне очень нравится с ней общаться. Она заслужила это место, и я надеюсь, что когда-нибудь приближусь к ней и мы сможем побороться за звание №1».

Также она поделилась, с какими эмоциями вернется в тур после трех месяцев перерыва.

«В целом я все тот же игрок. Я по-прежнему играю в теннис, люблю теннис и люблю соревноваться. По-прежнему с нетерпением жду каждого матча.

Мне кажется, я могу мысленно вернуться к моменту, когда я была маленькой и просто наслаждалась игрой, занимаясь любимым делом».

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