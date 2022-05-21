Крейчикова о защите титула на «Ролан Гаррос»: «У меня нет высоких ожиданий. Не стоит ждать хороших результатов после продолжительной травмы»

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Барбора Крейчикова поделилась настроем перед защитой титула на «Ролан Гаррос». Она не выступала с февраля и в Париже будет ее первый грунтовый турнир в сезоне.

«Я провела столько матчей и в какой-то момент почувствовала, что нужно отдохнуть. Тело сказало, что я должна отдохнуть.

Я сделала довольно долгий перерыв. Если честно, я такого не ожидала. Но сейчас я здорова. Так что с нетерпением жду, когда с матчами постепенно наберу форму.

Вчера я тренировалась с Марией [Саккари], очень хорошая тренировка на Ленглен. И сегодня я очень хорошо себя чувствую. Я довольна прогрессом.

У меня нет высоких ожиданий. Не думаю, что они мне на пользу. Не стоит ждать от себя хороших результатов после продолжительной травмы.

Но я могу быть сильной соперницей, хорошо играть. И даже после травмы у меня было время на восстановление и тренировки, так что я готовилась.

Поэтому я считаю, что, когда начну играть матчи, снова смогу быть очень опасной соперницей и хорошо здесь выступить.

В прошлом году никто, даже я, не ожидал, что я выиграю в одиночке и в паре. С возвращением сюда и возможностью снова сыграть на таком крупном турнире, на «Большом шлеме» связано столько приятных воспоминаний с прошлого года».

Также она рассказала, чем занималась, пока не выступала в туре.

«Я проводила много времени с семьей и друзьями. Занималась чем-то другим, погрузилась в культурную жизнь. Я ходила в театр и познакомилась с огромным количеством новых людей из разных сфер, которые меня вдохновили.

Еще я много занималась восстановлением и очень надеялась вернуться как можно скорее. Я очень рада вернуться, но еще мне очень понравилось дома, я была рада услышать новые идеи от других людей». 

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