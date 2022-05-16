Швентек о статусе фаворита на «Ролан Гаррос»: «Пытаюсь смириться с тем, что моя серия побед в какой-то момент закончится»

Ига Швентек прокомментировала то, что едет на «Ролан Гаррос» в статусе фаворита. Полька не проигрывает 28 матчей подряд.

«Главное делать то же самое, что я делала раньше. На последних турнирах я уже столкнулась с огромным давлением. Поэтому рассчитываю, что особенное давление «Большого шлема» не сможет меня сломить.

Я пытаюсь смириться с тем, что моя серия побед в какой-то момент закончится. Физически и морально трудно выполнять одну и ту же работу каждую неделю – мы ведь тоже люди.

Хочу отнестись к «Ролан Гаррос» как к обычному турниру и немного больше насладиться тем, что происходит вокруг. Например, насладиться выходным перед каждым матчем, потому что в Риме был очень напряженный график. Я даже не успела увидеть Рим. Надеюсь, в Париже все будет по-другому».

Швентек заработала 4 млн долларов призовых в этом сезоне – больше всех в WTA и ATP

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