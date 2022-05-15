Швентек заработала 4 млн долларов призовых в этом сезоне – больше всех в WTA и ATP

Первая ракетка мира стала чемпионкой турнира в Риме. За победу она заработала 332 тысяч евро (примерно 345 тысяч долларов).

Таким образом, призовые Швентек за сезон-2022 перевалили за 4 миллиона долларов.

В 2022-м Швентек лидирует по призовым как среди женщин, так и среди мужчин. На втором месте в WTA завершившая карьеру чемпионка Australian Open Эшли Барти – 2,3 млн. У мужчин лидирует – 3,7 млн.

В этом году Швентек уже заработала больше, чем прошлогодний лидер WTA Барти за весь сезон-2021.

Всего карьерные призовые польки теперь составляют 8,9 млн долларов.

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