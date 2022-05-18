Рублев против сравнений Алькараса и Надаля: «Невозможно сравнивать разные поколения»

Андрей Рублев высказался о сравнениях Карлоса Алькараса c Рафаэлем Надалем.

– С одной стороны, сравнивать неправильно, потому что все теннисисты разные физически, технически, ментально и внешне. C другой – все равно в спорте всегда будут сравнения, без этого никак. Я сравнивать не люблю. Могу только выделить, что Надаль и Алькарас – испанцы и оба играют ракеткой Babolat. Стиль игры у них все равно разный.

То, что Алькарас молодой и уже в топ-10, как и был Надаль, еще не значит, что они похожи. Было другое время, когда Надаль это сделал. Поколения сравнивать невозможно. Если бы они еще были одного возраста и всегда вместе шли, но один выстрелил, а другой не дотягивает, тогда можно сравнить и ответить, почему так произошло. А таких людей из разного поколения с разным стилем игры сравнивать нельзя.

– У вас было несколько совместных тренировок. Какой он в общении?

– Карлос – очень приятный, скромный парень, который искренне любит теннис и пашет изо всех сил, которые у него есть, – цитирует Рублева «Матч ТВ».

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