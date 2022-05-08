Алькарас о борьбе с Надалем и Джоковичем на ТБШ: «Психологически они из другого материала. Но мне кажется, что я готов»

Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

19-летний Карлос Алькарас ответил на вопрос, готов ли бороться с Надалем и Джоковичем на «Больших шлемах». Он обыграл обоих на этой неделе в Мадриде.

«Я бы сказал, что да. Я бы сказал, что готов бороться с ними на каждом турнире, на любом покрытии.

«Большие шлемы» – это совершенно другое, потому что там пятисетовый формат, матчи длиннее. Они отличаются от остальных турниров. Но мне кажется, что я готов.

Лучшие уже так давно выигрывают «Большие шлемы», доходят до финалов, потому что психологически они из другого материала. Но мне кажется, что я готов».

Алькарас за 2 дня заборол Надаля и Джоковича и станет великим. А в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные