Алькарас о борьбе с Надалем и Джоковичем на ТБШ: «Психологически они из другого материала. Но мне кажется, что я готов»

19-летний ответил на вопрос, готов ли бороться с Надалем и Джоковичем на «Больших шлемах». Он обыграл обоих на этой неделе в Мадриде.

«Я бы сказал, что да. Я бы сказал, что готов бороться с ними на каждом турнире, на любом покрытии.

«Большие шлемы» – это совершенно другое, потому что там пятисетовый формат, матчи длиннее. Они отличаются от остальных турниров. Но мне кажется, что я готов.

Лучшие уже так давно выигрывают «Большие шлемы», доходят до финалов, потому что психологически они из другого материала. Но мне кажется, что я готов».

Алькарас за 2 дня заборол Надаля и Джоковича и станет великим. А в детстве он забывал ракетку и дрался с другом за яблоки и груши

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