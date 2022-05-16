Циципас о Джоковиче: «Я понимаю и поддерживаю каждое его решение, даже те, что были в прошлом. Он точно знает, что делает, когда дело касается его жизни и карьеры»

Стефанос Циципас объяснил, почему вдохновляется Новаком Джоковичем. Вчера он уступил ему в финале «Мастерса» в Риме (0:6, 6:7).

«Новак – великий чемпион, я его очень уважаю. Я понимаю и поддерживаю каждое его решение, даже те, что были в прошлом.

Думаю, он очень мудрый человек, который точно знает, что делает, когда дело касается его жизни и карьеры. У него все настроено близко к совершенству. У него очень хорошо расписаны диета и детали повседневной жизни.

Он как болид Формулы-1: любая мельчайшая деталь может нарушить его ритм. Он следит за тем, чтобы каждая вещь, которую он делает, была максимально приближена к совершенству. Конечно, я всецело вдохновляюсь его профессионализмом.

Говоря о теннисных легендах и рекордах, лично я считаю его лучшим из лучших».

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