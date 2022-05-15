Джокович – Циципасу: «Не надо быть таким скромным. Ты один из лучших лидеров для нашего спорта»

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Первая ракетка мира Новак Джокович обратился к Стефаносу Циципаса после финала в Риме. Серб выиграл 6:0, 7:6.

«Хочу поздравить тебя и твою команду с отличной неделей. Сегодня не повезло. Я знаю, что ты хотел выиграть титул. И поэтому ты один из лучших игроков мира – ты всегда хочешь победить.

Спасибо за приятные слова. Но не надо быть таким скромным. Я знаю, что ты очень скромный, но многим ты можешь гордиться. Я уверен, что в будущем ты еще не раз поднимешь этот трофей. Ты один из лучших лидеров для нашего спорта».

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